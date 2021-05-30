زياش: انتقلت لتشيلسي لتحقيق الألقاب.. ولا أستطيع التعبير عن سعادتي

يشعر حكيم زياش لاعب تشيلسي بالسعادة بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لكنه لا يستطيع التعبير عن فرحته.

وفاز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون مقابل.

وقال زياش لقناة "bein sports" بعد اللقاء: "لا يمكنني أن أصف شعوري".

وتابع "لقد كان تحديا كبيرا لكني لا أمتلك الكلمات لكي أعبر عن إحساسي".

وواصل "كانت مباراة صعبة على الفريقين، والجميع كان يتمركز (دفاعيا) بشكل جيد".

واستمر "لم يكن هناك العديد من الفرص لكن في نهائي المباراة حققنا الفوز وعلينا أن نستمتع به".

وأتم "آتيت لهذا النادي لتحقيق الألقاب وفي موسمي الأول أفوز بهذا اللقاء الكبير، لذلك فأنا فخور للغاية".