توخيل: أحببت أن تشيلسي لم يكن المرشح للقب.. ولهذا ارتديت هذا الحذاء

كشف توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عن أنه كان معجبا بالأقاويل التي لا ترشح فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وفاز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي بفضل هدف كاي هافرتز ليحقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وقال توخيل لشبكة "bein Sports" عقب اللقاء: "أُحببت فكرة أننا لسنا المرشحين".

وشرح "هناك فارقا كبيرا بيننا وبينهم وعلينا أن نتقبله، لذلك قمنا بالاستعداد وكنا ندرك صعوبة المباراة".

وتابع "كان علينا أن نقاتل من أجل بعضنا البعض وهذا ما فعلناه".

وأوضح أنه يتفائل ويتشائم قبل المباريات، وقال: "حصلت على هذا الحذاء كهدية من رئيس باريس سان جيرمان، ووعدت طاقمي التدريبي (في العام الماضي) أنني سأرتديه حين نصل للمباراة النهائية"

وواصل "لكنني نسيت وخسرنا (ضد بايرن ميونيخ) لذلك قمت بارتدائه اليوم".

واستمر "أنا سعيد للغاية، عائلتي ووالداي هُنا (في الملعب) كما أن جدتي تشاهد المباراة في المنزل".

"أشكر أمي وأبي على كل شيء، وأشكر زوجتي التي ساندتي حين كنت مدربا في الدرجة الثانية".

وأتم "لقد لعبت نهائيين لدوري أبطال أوروبا وأنا ممتن للغاية".