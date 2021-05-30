كانتي أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا
الأحد، 30 مايو 2021 - 00:06
كتب : FilGoal
اُختير نجولو كانتي لاعب تشيلسي كأفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين فريقه ومانشستر سيتي.
نجولو كانتي
النادي : تشيلسي
وفاز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدف كاي هافرتز في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشارك كانتي في النهائي كاملا.
وكان كانتي قد فاز بجائزة رجل المباراة في مباراتي الذهاب والعودة ضد ريال مدريد في نصف نهائي البطولة.
فوز تشيلسي أضاف لقبا جديدا إلى خزانته من دوري الأبطال بعد لقب 2012، في ثالث نهائي يخوضه، إذ خسر نسخة 2008 أمام مانشستر يونايتد.
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