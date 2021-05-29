بيراميدز يكشف عدد مصابيه بـ كورونا.. والموقف الحالي للفريق

السبت، 29 مايو 2021 - 23:55

كتب : FilGoal

بيراميدز - إنيمبا

كشف نادي بيراميدز عن عدد المصابين الحاليين بفيروس كورونا داخل الفريق، وموقفهم من المباريات التالية.

وقال هاني سعيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: ""في نيجيريا لا يوجد أي إجراءات احترازية خارج المطار".

وأوضح "زحام في كل مكان ولا يوجد أي التزام. المترجم أول من ظهر عليه أعراض كورونا لدينا، ثم انتقلت إلى باقي الفريق".

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المدير الرياضي أتبع "يوجد 13 حالة مصابة بفيروس كورونا في الفريق حاليا بين لاعبين وأفراد من الجهاز الفني".

وواصل "8 منهم المصابين لاعبين، والمشكلة إن بعض اللاعبين عينتهم سلبية لكن ظهرت عليهم الأعراض. بناء على ذلك طلبنا تأجيل لقاء الإسماعيلي واتحاد الكرة استجاب لنا".

هاني سعيد أتم "مباراتنا التالية مع سموحة في كأس مصر. نظرا لما أراه أعتقد إن عدد المصابين سيزداد ولن نلحق بالمباراة، لكن اتحاد الكرة ينتظر نتائج المسحات قبل اتخاذ قراره، وهذا حقه".

كان يفترض أن يلعب بيراميدز مع الإسماعيلي مساء غد الأحد في بطولة الدوري، قبل أن تؤجل المباراة بسبب انتشار كورونا بين الفريق.

بيراميدز تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية بعد التعادل مع إنيمبا في نيجيريا بهدف لكل فريق، قبل اكتشاف إصاباته بكورونا عقب العودة لمصر.

وأعلن بيراميدز اليوم السبت، غلق مقر النادي لتعقيمه للحد من انتشار العدوى داخل الفريق.

في الدوري بيراميدز كورونا
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