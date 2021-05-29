الزمالك يقرر وقف التصريحات الصحفية والاكتفاء بمنصات النادي الإعلامية

قررت إدارة نادي الزمالك وقف أي تصريحات من أعضاء لجنة إدارة النادي والاكتفاء بالتصريحات الرسمية عبر المنصات الإعلامية للقلعة البيضاء.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة المؤقتة لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

وتعكف اللجنة على إنجاز بعض المهام خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة قبل خروج تصريحات أخرى من أعضاء اللجنة.

وذلك مع الاعتماد على منصات النادي الإعلامية الرسمية في حالة الإعلان عن أي أمور متعلقة بشؤون النادي المختلفة.

وكانت إدارة نادي الزمالك قررت تعيين 3 متحدثين رسميين للقلعة البيضاء.

وتسلمت اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب إدارة النادي قبل عدة أيام عقب نهاية عمل اللجنة السابقة برئاسة عماد عبد العزيز.