التعادل يحسم موقعة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

تعادل طلائع الجيش مع سيراميكا كليوباترا بهدفين لكل فريق على ملعب جهاز الرياضي العسكري في الجولة 25 للدوري المصري.

تقدم إسلام محارب لطلائع الجيش في الدقيقة الأولى، وتعادل ميدو جابر لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 14.

وسجل أحمد ياسر ريان الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 35، ثم تعادل ناصر منسي في الدقيقة 82.

التعادل رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 32 ليحتل المركز التاسع بعد 24 مباراة.

أما طلائع الجيش فوصل للنقطة 31 ليحتل المركز العاشر بعد 25 مباراة.

ويعد التعادل هو الثاني لسيراميكا كليوباترا خلال أخر 3 مباريات، حيث تعادل مرتين وخسر مرة.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة للغاية وسجل طلائع الجيش قبل مرور الدقيقة الأولى.

ناصر منسي مرر لأحمد سمير الذي أرسل عرضية حولها إسلام محارب في شباك عامر عامر.

وفي الدقيقة 4 سجل محمد إبراهيم هدفا لسيراميكا كليوباترا لكن بعد العودة لحكم الفيديو أظهرت الإعادة أنه كان متسللا.

لكن في الدقيقة 14، عاد سيراميكا وسجل الهدف الأول عن طريق ميدو جابر.

بعد تمريرة من أحمد ياسر ريان، حصل ميدو جابر على الكرة في الجانب الأيمن وراوغ وسدد بقوة في الزاوية اليسرى لتسكن الكرة شباك محمد بسام.

محاولات سيراميكا استمرت، وسجل أحمد ياسر ريان الهدف الثاني في الدقيقة 36.

محمد إبراهيم مرر الكرة لأحمد ياسر ريان داخل منطقة الجزاء، ليسطر عليها الأخير ويسدد بدقة في الزاوية اليمنى لمحمد بسام.

وكاد شادي حسين أن يسجل الثالث لسيراميكا في الدقيقة 38 لكن تسديدته مرت جوار القائم الأيسر.

بداية الشوط الثاني جاءت هادئة حتى أنقذ أحمد علاء هدفا محققا لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 59 بعدما أبعد تسديدة ميدو جابر من على خط المرمى.

وحاول ناصر منسي وسدد كرة قوية في الدقيقة 75 لكن عامر عامر تصدى لها بنجاح.

لكن المحاولة التالية لناصر منسي كانت ناجحة.

وتعادل ناصر منسي في الدقيقة 82 بعدما استغل كرة طائشة في منطقة الجزاء وسددها في المرمى.

وبعد الهدف تعرض عبد الله محمود لاعب سيراميكا كليوباترا للطرد في الدقيقة 85 بعد تدخل متهور على إبراهيما كونيه.

وحاول الفريقين بعدها لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

ويلعب سيراميكا كليوباترا في الجولة المقبلة ضد المصري، بينما يلعب طلائع الجيش ضد الإنتاج الحربي.