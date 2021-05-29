المصري يكشف لـ في الجول تعديل عقد لاعبه.. ومصير تجديد جمعة وعمر كمال

كشف النادي المصري عن وضع آخر تطورات مفاوضات التجديد مع أحمد جمعة وعمر كمال عبد الواحد لاعبا الفريق.

وقال أحمد عوض عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "عمر كمال لم يوقع لأي ناد، ونثق في لاعبنا لأننا اتفقنا معه على الاستمرار مع المصري وتمديد العقد".

وأضاف "اللاعب أكد التزامه بالاستمرار مع المصري، وسنعقد جلسة للاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد والتوقيع الرسمي عقب مباراة أسوان المقبلة".

واستمر "الجلسة أيضاً ستكون مع أحمد جمعة مهاجم الفريق، لتجديد تعاقدهما".

وينتهي تعاقد أحمد جمعة وعمر كمال عبد الواحد مع المصري بنهاية الموسم الجاري.

من جهة أخرى، كشف عوض عن تعديل عقد حسن علي لاعب الفريق، فقال "أتممنا أيضا تعديل عقد حسن على بما يتناسب مع مجهوده مع الفريق، كونه أحد أفراد المنتخب الأوليمبي".

وأتم "اللاعب سيستمر مع المصري لخمس مواسم مقبلة بعد تمديد العقد لموسم إضافي، وتعديل عقده بصورة تصاعدية".

ويستد المصري لمواجهة أسوان يوم الإثنين المقبل، في ربع نهائي كأس مصر.