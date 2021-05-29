كرة سلة - الاتحاد المنستيري يهزم بطل رواندا ويواجه الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا

فاز فريق الاتحاد المنستيري على باتريوتس الرواندي بنتيجة 87-46 في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة برعاية NBA المقامة في رواندا.

وتأهل الاتحاد المنستيري لمواجهة الزمالك في نهائي البطولة، بعدما فاز الفريق الأبيض على بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 89-71.

وتقام مباراة النهائي غدا الأحد في تمام الرابعة مساء بتوقيت مصر.

وتلعب بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة بشكلها الجديد برعاية NBA وتقام النسخة الأولى في رواندا.

وتصدر الزمالك مجموعته قبل أن يفوز على القوات المسلحة والشرطة الكاميروني في ربع النهائي، ثم على بترو دي لواندا في نصف النهائي.