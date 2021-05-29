لن نهبط هذا الموسم.. كولن يرد الضربة لهولشتاين كيل ويستمر في الدوري الألماني

فاز كولن على هولشتاين كيل بنتيجة 5-1 على ملعب الأخير في إياب ملحق الصعود للدوري الألماني ليستمر في الدرجة الأولى.

وكان كولن قد خسر على ملعبه في مباراة الذهاب بهدف، لكنه رد الضربة وانتصر في العودة ليتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 5-2 ولا يهبط للدرجة الثانية.

وخاض كولن صاحب المركز السادس عشر في دوري الدرجة الأولى الألماني، ملحق تحديد الصعود والهبوط لدرجة الأولى ضد هولشتاين كيل صاحب المركز الثالث في الدرجة الثانية، كما تنص اللوائح.

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حيث يلعب الفريقين مباراتين، وعلى نتيجتها يتأهل الفائز للدرجة الأولى ويهبط الخاسر للدرجة الثانية.

خسارة هولشتاين كيل حرمته من الصعود رفقة فريقي: بوخوم وجرويتر فورت للعب في الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

سجل الأهداف

تقدم يوناس هيكتور لكولن في الدقيقة 3، وتعادل لي جاي سونج لهولشتاين كيل في الدقيقة 4.

ورد سيباستين أندرسون سريعا وسجل هدفين في الدقيقتين 6 و13 ليتقدم كولن في النتيجة.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل رافائيل تشيشوس الهدف الرابع في الدقيقة 39.

واختتم إلياس سخيري خماسية كولن في الدقيقة 84.

خيبة أمل هولشتاين كيل ليست الأولى في الموسم.

إذ خسر هولشتاين كيل نصف نهائي كأس ألمانيا في الموسم المنصرم ضد بروسيا دورتموند بنتيجة 5-0 ليفشل في الوصول للمباراة النهائية.