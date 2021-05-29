الهولندي الأول في تاريخه.. ليون يتعاقد مع بيتر بوش

أعلن نادي أوليمبيك ليون الفرنسي عن تعاقده مع الهولندي بيتر بوش ليتولى تدريب الفريق بدايةً من الموسم المقبل.

ووقّع بوش على عقد يربطه بـ ليون لمدة موسمين حتى صيف 2023.

ويخلف بوش نظيره رودي جارسيا الذي فشل في قيادة ليون إلى دوري أبطال أوروبا واكتفى بقيادة الفريق الجنوبي للمركز الرابع في الموسم المنتهي للدوري الفرنسي، وبالتالي المشاركة في الدوري الأوروبي.

بوش (57 عاما) بات المدرب رقم 30 في تاريخ نادي ليون، والهولندي الأول على الإطلاق.

وسبق لـ بوش تدريب دي جرافشاب وهيركاليز وفيتيسه في هولندا، قبل أن يصنع اسمه مع أياكس أمستردام في 2017 عندما قاده لوصافة الدوري الأوروبي.

وتولى بوش تدريب بوروسيا دورتموند بعدها لفترة قصيرة، قبل أن يتحوّل لـ باير ليفركوزن الذي استمر معه حتى مارس من العام الجاري.

وقاد بوش ليفركوزن لوصافة كأس العالم في الموسم الماضي، لكنه لم يحصد أي لقب كبير في مسيرته التدريبية حتى اللحظة.