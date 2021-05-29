الهولندي الأول في تاريخه.. ليون يتعاقد مع بيتر بوش

السبت، 29 مايو 2021 - 20:20

كتب : FilGoal

بيتر بوش - ليون

أعلن نادي أوليمبيك ليون الفرنسي عن تعاقده مع الهولندي بيتر بوش ليتولى تدريب الفريق بدايةً من الموسم المقبل.

ووقّع بوش على عقد يربطه بـ ليون لمدة موسمين حتى صيف 2023.

ويخلف بوش نظيره رودي جارسيا الذي فشل في قيادة ليون إلى دوري أبطال أوروبا واكتفى بقيادة الفريق الجنوبي للمركز الرابع في الموسم المنتهي للدوري الفرنسي، وبالتالي المشاركة في الدوري الأوروبي.

أخبار متعلقة
ألابا: تجربة بايرن ستساعدني للنجاح مع ريال مدريد تقرير: أليجري يرغب في عودة بوجبا ليوفنتوس كسروا اللعنة أخيرا.. برينتفورد يفوز على سوانزي ويتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في التاريخ

بوش (57 عاما) بات المدرب رقم 30 في تاريخ نادي ليون، والهولندي الأول على الإطلاق.

وسبق لـ بوش تدريب دي جرافشاب وهيركاليز وفيتيسه في هولندا، قبل أن يصنع اسمه مع أياكس أمستردام في 2017 عندما قاده لوصافة الدوري الأوروبي.

وتولى بوش تدريب بوروسيا دورتموند بعدها لفترة قصيرة، قبل أن يتحوّل لـ باير ليفركوزن الذي استمر معه حتى مارس من العام الجاري.

وقاد بوش ليفركوزن لوصافة كأس العالم في الموسم الماضي، لكنه لم يحصد أي لقب كبير في مسيرته التدريبية حتى اللحظة.

ليون في فرنسا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إغلاق مقر تدريبات بيراميدز لإجراء عمليات التعقيم 26 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: نشكر الزمالك على تهنئتنا بعد السوبر الإفريقي.. والاحتفال مع الخطيب غير متفق عليه 53 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة – الزمالك يهزم طلائع الجيش.. والقمة تحدد بطل الدوري ساعة | رياضات أخرى
بعد 3 أيام فقط مع النجوم.. العجوز يتولى تدريب الترسانة ساعة | مصر
المصري يكشف لـ في الجول تعديل عقد لاعبه.. ومصير تجديد جمعة وعمر كمال ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - طلائع الجيش (1)-(2) سيراميكا كليوباترا.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الاتحاد المنستيري يهزم بطل رواندا ويواجه الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
استراحة نهائي الأبطال - مانشستر سيتي (0)-(1) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 نادي المائة ينتظر صلاح 4 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا
قد ينال إعجابك