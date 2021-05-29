تشكيل نهائي الأبطال – جوندوجان وسترلينج أساسيان في مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل تواجد الألماني إلكاي جوندوجان منذ البداية رغم الشكوك التي حامت حول جاهزيته للمباراة.

كما يشارك الإنجليزي رحيم سترلينج في الهجوم، ولم يدفع بيب بـ فيرناندينيو أو رودري في مركز الارتكاز الدفاع.

كما يلعب الأوكراني أوليكساندر زينتشنكو في الجهة اليسرى، ويشارك الجزائري رياض محرز في مركز الجناح الأيمن.

ويتواجد سيرخيو أجويرو على مقاعد البدلاء في يومه الأخير كلاعب لـ مانشستر سيتي.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياش – أوليكساندر زينتشنكو

الوسط: إلكاي جوندوجان – كيفن دي بروين – بيرناردو سيلفا

الهجوم: رياض محرز – رحيم سترلينج – فيل فودين

دكة البدلاء: زاك ستيفين – سكوت كارسون – ناثان أكي – إيريك جارسيا - أيمريك لابورت – جواو كانسيلو – بينجامين ميندي – فيرناندينيو – رودري – فيران توريس – جابرييل جيسوس – سيرخيو أجويرو