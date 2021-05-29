المغرب تفوز على مصر في نهائي كأس العرب للصالات

فاز منتخب المغرب على منتخب مصر بنتيجة 4-0 في نهائي بطولة كأس العرب لكرة الصالات.

وأُقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن تسجل المغرب 4 أهداف في الشوط الثاني.

وسجل يوسف جواد الهدف الأول في المباراة، قبل أن يضيف أشرف سعود 3 أهداف "هاتريك" لمنتخب المغرب.

وكان المنتخب المصري قد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعدما فاز على موريتانيا والبحرين وتعادل مع الكويت ليتأهل لنصف نهائي البطولة.

وتغلب المنتخب على الإمارات في نصف النهائي بنتيجة 4-3 بعد لعب أشواط إضافية.

واستضافت مصر النسخة الخامسة من كأس العرب للصالات من 20 مايو وحتى 29 مايو.