تشكيل نهائي الأبطال - خماسي دفاعي لـ تشيلسي أمام مانشستر سيتي
السبت، 29 مايو 2021 - 19:52
كتب : FilGoal
اعتمد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على خماسي دفاعي لفريقه في مواجهة مانشستر سيتي.
ماسون ماونت
النادي : تشيلسي
ويلعب تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام في البرتغال.
وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:
المرمى: إدوارد ميندي.
الدفاع: رييس جيمس - سيرازر أزبيليكويتا – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجير – بين تشيلويل.
الوسط: جورجينيو – كانتي – ماسون ماونت.
الهجوم: تيمو فيرنر – كاي هافرتز.
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
ويلي كاباييرو – كيبا أريزابالاجا – ماركوس ألونسو – جليمور – ماتيو كوفاسيتش – هودسون أودوي – كريستيان بوليسيتش – حكيم زياش – أوليفيه جيرو.