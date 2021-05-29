تشكيل نهائي الأبطال - خماسي دفاعي لـ تشيلسي أمام مانشستر سيتي

اعتمد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على خماسي دفاعي لفريقه في مواجهة مانشستر سيتي.

ويلعب تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام في البرتغال.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: رييس جيمس - سيرازر أزبيليكويتا – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجير – بين تشيلويل.

الوسط: جورجينيو – كانتي – ماسون ماونت.

الهجوم: تيمو فيرنر – كاي هافرتز.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

ويلي كاباييرو – كيبا أريزابالاجا – ماركوس ألونسو – جليمور – ماتيو كوفاسيتش – هودسون أودوي – كريستيان بوليسيتش – حكيم زياش – أوليفيه جيرو.