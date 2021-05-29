الإسماعيلي لـ في الجول: نشعر بالارتياح لتأجيل لقاء بيراميدز.. نحن أكثر من تعرض لضغط المباريات

عبر عماد سليمان المشرف على فريق الكرة بالإسماعيلي عن سعادة فريقه بعد تأجيل مباراة بيراميدز في الدوري العام.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها غدا الأحد، بسبب إصابة لاعبي بيراميدز بفيروس كورونا.

وقال عماد سليمان لـFilGoal.com: "نشعر بالراحة بعد تأجيل مباراة بيراميدز، كما نتمنى الشفاء لكل اللاعبين حتى يعودوا للملاعب".

وأضاف "كنا قد طلبنا من اتحاد الكرة تأجيل اللقاء في وقت سابق، لكنهم قرروا تأجيل بداية المباراة لتبدأ في تمام التاسعة بدلا من السابعة".

وتابع "لاعبو الإسماعيلي يشعرون بالإجهاد وهذا ما أثر عليهم ضد الزمالك في كأس مصر".

وواصل "نحن أكثر فريق تعرض لضغط مباريات وهو ما أثر على اللاعبين بسبب الجهد المبذول منهم".

وكشف "إيهاب جلال قرر منح الفريق راحة لمدة 3 أيام وبعدها سيبدأ بعمل برنامج تدريبي لإعداد الفريق".

وأردف "سنستغل فترة الراحة لتأهيل اللاعبين المصابين ومن بينهم عبد الرحمن مجدي لكي يعود لنا في أسرع وقت ويساعدنا في مباريات الدوري".

وتطرق للحديث عن الخروج من كأس مصر ضد الزمالك "نشعر بالحزن لما حدث وتوديع المسابقة".

وأتم "طرد أشرف بنشرقي كان في مصلحة الزمالك لأنه أغلق دفاعه بعد النقص العددي، فإن لم يطرد كان الزمالك ليلعب مباراة هجومية وهو ما كان يساعدنا لنخلق العديد من الفرص".