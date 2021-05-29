ألابا: تجربة بايرن ستساعدني للنجاح مع ريال مدريد

يرى ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد الجديد أن فترة تواجده مع بايرن ميونيخ ستساعده للنجاح في الفريق الملكي.

ديفيد ألابا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد عن تعاقده مع ألابا، في صفقة انتقال حر لمدة 5 مواسم، بعد نهاية تعاقده مع بايرن ميونيخ.

وقال ألابا في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية عن انتقاله لريال مدريد: "لم أفكر في العديد من الأندية".

وأضاف "لكن ريال مدريد كان الفريق الذي يتصدر قائمتي مثل بايرن ميونيخ".

وتابع "إنه أحد أكبر الأندية في العالم حيث يتمتع بتاريخ ولديه تقاليد خاصة".

وواصل "هناك العديد من اللاعبين العظماء في تاريخ ريال مدريد، كما أن الفريق سبق له وأن حقق العديد من الانتصارات الرائعة والألقاب".

واستمر "أرجو أن أساعد النادي لنواصل تحقيق النجاحات".

وأكمل "سيكون فصلا جديدا في حياتي وحياة أسرتي. أتمنى أن أواصل التطور على المستوى الشخصي والعملي وهذا سبب انتقالي لمدريد".

وأردف "الأمر يدور حول الفوز بكل مباراة وتحقيق أكبر عدد ممكن من البطولات في كل موسم".

وأتم "لقد نشأت على عقلية الفوز في بايرن وهذا ما تحتاجه للعب في ريال مدريد، لذلك أريد أن أساهم في تحقيق البطولات وأن أُظر إمكانياتي في أرض الملعب".

وبدأ ألابا مسيرته مع كرة القدم في أكاديمية فريق أسبيرن النمساوي، قبل أن ينتقل لـ أوستريا فيينا عام 2002.

ولمدة 6 مواسم لعب ألابا لـ أوستريا فيينا وتدرج بين فرق الناشئين والرديف؛ حتى شد الرحال لـ بايرن ميونيخ عام 2009.

مع بايرن، بدأ ألابا في صفوف فريق دون 19 عاما، قبل يتم تصعيده للفريق الرديف عام 2010، ليستمر لـ6 أشهر وينتقل بعدها لفريق هوفينهايم على سبيل الإعارة في يناير 2011.

وبنهاية الموسم عاد ألابا من جديد ليتم تصعيده للفريق الأول.

ومنذ عام 2011 وحتى 2021، حظى ألابا بمسيرة رائعة رفقة بايرن ميونيخ.

حيث شارك في 431 مباراة ولعب في مراكز: قلب الدفاع والظهير الأيسر ووسط الملعب المدافع.

تنوع مراكز ألابا أتاح له تسجيل 33 هدفا وصناعة 55.

وعلى مستوى البطولات، فحدث ولا حرج.

10 ألقاب للدوري الألماني، و6 ألقاب لكأس ألمانيا و5 ألقاب لكأس السوبر الألماني ولقبين لكأس السوبر الأوروبي بالإضافة للقبين لكأس العالم للأندية.

ودوليا، مثل ألابا منتخب النمسا في 79 مباراة وسجل 14 هدفا.

كما شارك ألابا في بطولة أمم أوروبا عام 2016.