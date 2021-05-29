تقرير: أليجري يرغب في عودة بوجبا ليوفنتوس

يرغب ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس في عودة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد للفريق الإيطالي.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد يوفنتوس

أليجري العائد لتدريب يوفنتوس، يريد أن يستعيد بوجبا مجددا بحسب ما نشره موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي.

وكان بوجبا قد انتقل من صفوف ناشئين مانشستر يونايتد ليوفنتوس موسم 2012-2013.

قبل أن يعود لمانشستر يونايتد مجددا في موسم 2016-2017.

وسبق لأليجري تدريب بوجبا خلال فترة تواجده في يوفنتوس.

وعاد أليجري لتدريب يوفنتوس، بعدما رحل عن تدريب الفريق عقب نهاية 2018-2019.