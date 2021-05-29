تقرير: أليجري يرغب في عودة بوجبا ليوفنتوس

السبت، 29 مايو 2021 - 18:46

كتب : FilGoal

بول بوجبا - ماسيمليانو أليجري

يرغب ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس في عودة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد للفريق الإيطالي.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

يوفنتوس

أليجري العائد لتدريب يوفنتوس، يريد أن يستعيد بوجبا مجددا بحسب ما نشره موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي.

وكان بوجبا قد انتقل من صفوف ناشئين مانشستر يونايتد ليوفنتوس موسم 2012-2013.

قبل أن يعود لمانشستر يونايتد مجددا في موسم 2016-2017.

وسبق لأليجري تدريب بوجبا خلال فترة تواجده في يوفنتوس.

وعاد أليجري لتدريب يوفنتوس، بعدما رحل عن تدريب الفريق عقب نهاية 2018-2019.

مانشستر يونايتد بول بوجبا يوفنتوس ماسيمليانو أليجري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد المنستيري يهزم بطل رواندا ويواجه الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا 14 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر نهائي الأبطال - مانشستر سيتي ضد تشيلسي 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لن نهبط هذا الموسم.. كولن يرد الضربة لهولشتاين كيل ويستمر في الدوري الألماني 18 دقيقة | الدوري الألماني
الهولندي الأول في تاريخه.. ليون يتعاقد مع بيتر بوش 21 دقيقة | الدوري الفرنسي
تشكيل نهائي الأبطال – جوندوجان وسترلينج أساسيان في مانشستر سيتي 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
المغرب تفوز على مصر في نهائي كأس العرب للصالات 47 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل نهائي الأبطال - خماسي دفاعي لـ تشيلسي أمام مانشستر سيتي 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: نشعر بالارتياح لتأجيل لقاء بيراميدز.. نحن أكثر من تعرض لضغط المباريات 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 نادي المائة ينتظر صلاح 4 مدرب صنداونز لـ في الجول: لم يكن لدينا أكثر مما قدمناه.. ونعتذر لـ موسيماني
قد ينال إعجابك