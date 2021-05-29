تقرير: أليجري يرغب في عودة بوجبا ليوفنتوس
السبت، 29 مايو 2021 - 18:46
كتب : FilGoal
يرغب ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس في عودة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد للفريق الإيطالي.
أليجري العائد لتدريب يوفنتوس، يريد أن يستعيد بوجبا مجددا بحسب ما نشره موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي.
وكان بوجبا قد انتقل من صفوف ناشئين مانشستر يونايتد ليوفنتوس موسم 2012-2013.
قبل أن يعود لمانشستر يونايتد مجددا في موسم 2016-2017.
وسبق لأليجري تدريب بوجبا خلال فترة تواجده في يوفنتوس.
وعاد أليجري لتدريب يوفنتوس، بعدما رحل عن تدريب الفريق عقب نهاية 2018-2019.