مصر رفقة الجزائر في المجموعة الأولى لكأس العرب تحت 20 عاما

السبت، 29 مايو 2021 - 17:46

كتب : هاني العوضي

لاعبو منتخب مصر للشباب يحتفلون بهدف أسامة فيصل في السعودية

أسفرت قُرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، عن وقوع مصر في نفس المجموعة مع الجزائر.

وضمت المجموعة الأولى: مصر، والنيجر، وموريتانيا، والجزائر.

وتقام البطولة على أرض مصر بين 20 يونيو و6 يوليو المقبلين، وتُفتَتَح بمباراة مصر والنيجر.

وشهدت المجموعة الثانية تواجد المغرب، وطاجيكستان، والإمارات، وجيبوتي.

فيما ضمت المجموعة الثالثة: السنغال، ولبنان، والعراق، وجزر القُمر.

وأخيرا عرفت المجموعة الرابعة تواجد تونس، واليمن، والسعودية، ومنتخب رابع لم يُحدَد بعد.

وسُحبَت القُرعة على هامش المباراة النهائية لكأس العرب للصالات.

واستضافت المملكة العربية السعودية النسخة الماضية، وانتهت بتتويج السنغال.

منتخب مصر للشباب
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