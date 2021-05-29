الأهلي يعلن إبلاغه من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المقاولون

السبت، 29 مايو 2021 - 17:35

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

أليو ديانج - أحمد داوودا - الأهلي والمقاولون العرب

أعلن النادي الأهلي تأجيل مباراة فريقه ضد المقاولون العرب في الجولة 26 من الدوري المصري.

وتلقى الأهلي خطابا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام المقاولون في الدوري، التي كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقا.

وذلك بسبب مواجهة الأهلي ضد الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم 18 يونيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس، على أن تقام مباراة العودة يوم 25 من نفس الشهر في القاهرة.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال بالتغلب على صنداونز الجنوب إفريقي.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة إنبي في كأس مصر، وذلك بعد العودة من قطر عقب التتويج ببطولة السوبر الإفريقي بالفوز على نهضة بركان المغربي.

الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري
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