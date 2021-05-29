بعد التتويج بالسوبر الإفريقي في قطر.. بعثة الأهلي تصل القاهرة

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة منذ قليل قادمة من الدوحة، وذلك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي.

وفاز الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه بالتغلب على نهضة بركان المغربي بثنائية دون رد.

وأقيمت المباراة في العاصمة القطرية الدوحة بملعب جاسم بن حمد.

ومنح الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات يومين الأحد والإثنين.

على أن يعود الفريق للمران الجماعي يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة إنبي في كأس مصر.