كرة سلة - الزمالك يقهر بترو دي لواندا 89-71 ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا
السبت، 29 مايو 2021 - 15:57
كتب : FilGoal
أصبح الزمالك أول المتأهلين إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA المقامة في رواندا في نسختها الأولى، بالفوز على بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 89-71.
وينتظر الزمالك الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى والتي تقام اليوم وتجمع الاتحاد المنستيري التونسي وباترويتس الرواندي.
وسيلتقي الزمالك مع الفائز من المباراة الأخرى غدا الأحد 30 مايو في المباراة النهائية.
الربع الأول سار بشكل متوازن بين الفريقين، إذ افتتح أنس أسامة أول نقاط المباراة ومن ثم انتهى بالتعادل 24-24.
Anas MAHMOUD from @ZSCOfficial with authority!! #theBAL pic.twitter.com/ubxFImVsF4— Basketball Africa League (@theBAL) May 29, 2021
في الربع الثاني، بدأ الزمالك في توسيع الفارق وقبل 5 ثوان من نهايته أصيب مصطفى كيجو على مستوى الرأس بعد التحام مع لاعب الفريق الأنجولي ونزفت الدماء من رأسه.
@Chinemeluelonu with the block 🛑for @ZSCOfficial #theBAL pic.twitter.com/mao3jPbdKr— Basketball Africa League (@theBAL) May 29, 2021
الزمالك أنهى الربع الثاني والشوط الأول بالتفوق 55 مقابل 39 نقطة، ليريح الأعصاب قليلا.
Anas MAHMOUD with the fake, and the DUNK!!💪💪 @ZSCOfficial #theBAL pic.twitter.com/qF3gvjbWQn— Basketball Africa League (@theBAL) May 29, 2021
وفي الربع الثالث، بسط الأبيض سيطرته على مجريات الأمور، إذ اتسع الفارق إلى 22 نقطة، ومن ثم انتهى بتقدم الزمالك 72-52.
SHOW TIME to finish the 3rd quarter of the first #theBAL semifinals!! @ZSCOfficial pic.twitter.com/px7RKbzybp— Basketball Africa League (@theBAL) May 29, 2021
Coast to coast and...BOOMMMM !!!! @MohabYasserr 🔨🔨 #theBAL @ZSCOfficial pic.twitter.com/X6VRI8HD2C— Basketball Africa League (@theBAL) May 29, 2021
حاول لاعبو الفريق الأنجولي تقليص الفارق في الشوط الرابع، مقلصا الفارق إلى 13 نقطة، لكن لاعبو الزمالك استطاعوا الحفاظ على تفوقهم وحصدوا الفوز بنتيجة 89-71.