كرة سلة - الزمالك يقهر بترو دي لواندا 89-71 ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا

السبت، 29 مايو 2021 - 15:57

كتب : FilGoal

الزمالك - بترو لواندا - نصف نهائي إفريقيا

أصبح الزمالك أول المتأهلين إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA المقامة في رواندا في نسختها الأولى، بالفوز على بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 89-71.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى والتي تقام اليوم وتجمع الاتحاد المنستيري التونسي وباترويتس الرواندي.

وسيلتقي الزمالك مع الفائز من المباراة الأخرى غدا الأحد 30 مايو في المباراة النهائية.

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الربع الأول سار بشكل متوازن بين الفريقين، إذ افتتح أنس أسامة أول نقاط المباراة ومن ثم انتهى بالتعادل 24-24.

في الربع الثاني، بدأ الزمالك في توسيع الفارق وقبل 5 ثوان من نهايته أصيب مصطفى كيجو على مستوى الرأس بعد التحام مع لاعب الفريق الأنجولي ونزفت الدماء من رأسه.

الزمالك أنهى الربع الثاني والشوط الأول بالتفوق 55 مقابل 39 نقطة، ليريح الأعصاب قليلا.

وفي الربع الثالث، بسط الأبيض سيطرته على مجريات الأمور، إذ اتسع الفارق إلى 22 نقطة، ومن ثم انتهى بتقدم الزمالك 72-52.

حاول لاعبو الفريق الأنجولي تقليص الفارق في الشوط الرابع، مقلصا الفارق إلى 13 نقطة، لكن لاعبو الزمالك استطاعوا الحفاظ على تفوقهم وحصدوا الفوز بنتيجة 89-71.

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