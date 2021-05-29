تأجيل مباراة الزمالك وأسوان 24 ساعة.. ولقاء بيراميدز ضد الإسماعيلي لموعد يحدد لاحقا

السبت، 29 مايو 2021 - 15:12

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الإسماعيلي

أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي تلقيه إخطارا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل مباراة الفريق ضد أسوان في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز لمدة 24 ساعة لتجري في 17 يونيو المقبل.

وسيستقبل ملعب القاهرة المباراة.

وكشف بيراميدز تلقيه خطابا أيضا من الاتحاد يفيد بتأجيل لقائه ضد الإسماعيلي، الذي كان مقررا إجراؤه يوم الأحد، لموعد يحدد لاحقا.

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وقد يرجع السبب إلى تفشي فيروس كورونا في صفوف النادي مثلما أوضح في بيان يوم الجمعة.

وقال بيراميدز إن السبب يعود إلى "المعاناة" التي شهدها الفريق في رحلته إلى نيجيريا لمواجهة إنيمبا في إياب ربع نهائي الكونفدرالية يوم الأحد والتي انتهت بهدف لمثله.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بـ13 نقطة عن الأهلي الوصيف وللأخير 5 مباريات مؤجلة.

بينما بيراميدز السادس ورصيده 34 نقطة والإسماعيلي الـ13 ورصيده 29 نقطة.

ويأتي أسوان في المركز 15 في ترتيب البطولة ورصيده 24 نقطة.

الدوري المصري بيراميدز الإسماعيلي الزمالك أسوان
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