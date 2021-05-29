لوف يجيب.. هل يقود ناديا بعد يورو 2020 مباشرة؟

أوضح يواخيم لوف مدرب ألمانيا أنه لن يقود ناديا في الصيف الحالي بعدما تنتهي رحلته مع منتخب بلده عقب بطولة يورو 2020.

وقال لوف في مؤتمر صحفي اليوم السبت:"لم أتواصل مع أحد"، وذلك ردا على مفاوضات أندية للحصول على خدماته.

وأضاف "لن أدرب ناديا في الصيف. لم أغير قراري".

وقالت تقارير في وقت سابق إن ريال مدريد وبرشلونة يريدان لوف، وذلك بعد رحيل المدرب زين الدين زيدان عن الأول وربما يلحق به رونالد كومان مدرب الأخير.

وأعلن لوف في وقت سابق رحيله عن منتخب ألمانيا بعد يورو 2020 التي تنطلق في 11 يونيو المقبل.

وسيخلفه هانز ديتير فليك في مقعد الرجل الأول في منتخب مانشافت.

ويقود لوف منتخب ألمانيا منذ 2006، خسر نهائي يورو 2008 وحصل على برونزية مونديال 2010 وتوج بكأس العالم 2014.

وستلعب ألمانيا في المجموعة السادسة في يورو 2020 ضد فرنسا والبرتغال والمجر.

وألمانيا هي أكثر منتخب، بالتساوي مع إسبانيا، توج بلقب اليورو برصيد 3 ألقاب.

لكنها لم تفز بالبطولة منذ عام 1996 حين تفوقت على التشيك في ملعب ويمبلي في لندن.