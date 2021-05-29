سكاي: إنتر حدد سعر حكيمي.. ولاعب برشلونة هو البديل

قالت قناة سكاي سبورت إيطاليا إن إنتر ميلان مستعد لبيع لاعبه أشرف حكيمي للتخلص من الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

أشرف حكيمي النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

لكنه لن يقبل بأقل من 80 مليون يورو للاستغناء عن الظهير المغربي البالغ عمره 22 عاما.

وكتب تقرير سكاي أن باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وتشيلسي أبرز المهتمين بالحصول على اللاعب الأسبق لريال مدريد ودورتموند.

وأشارت إلى أن بديله هو إيمرسون رويال لاعب ريال بيتيس المعار من برشلونة حتى 30 يونيو المقبل.

وبذلك قد يرحل حكيمي عن فريق نيراتزوري بعد موسم وحيد مع الفريق.

ففي سبتمبر الماضي حصل إنتر ميلان على خدمات حكيمي مقابل 45 مليون يورو دفعها لريال مدريد.

وشارك حكيمي في 45 مع إنتر وسجل 7 أهداف وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بلقب الدوري الذي غاب عن إنتر منذ 2010.