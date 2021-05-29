الأهلي راحة 48 ساعة.. وأشعة لـ هاني وأفشة

السبت، 29 مايو 2021 - 12:57

كتب : أحمد الخولي

أفشة - الأهلي - نهضة بركان - السوبر الإفريقي

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن محمد هاني ظهير أيمن الفريق ومحمد مجدي "أفشة" صانع ألعابه، سيجريان أشعة فور العودة للقاهرة من الدوحة.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي 2-0. مباراة شهدت إصابة الثنائي.

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "التشخيص المبدئي لإصابة محمد هاني هو شد في العضلة الأمامية، أما أفشة فمصاب في كاحل القدم".

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وتكشف الأشعة حجم الإصابة بالنسبة للثنائي وموعد انتظامه في التدريبات.

وفي المقابل، يؤدي الفريق مرانه الأول بعد العودة للقاهرة يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة إنبي في الجمعة التالية.

ومنح الجهاز الفني راحة للفريق؛ للتخلص من حالة الإجهاد؛ بسبب رحلات السفر التي بدأت من القاهرة إلى جوهانسبرج؛ لخوض مباراة صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت في بريتوريا، وحسم خلالها الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

وعقب مباراة صنداونز توجه الفريق من جوهانسبرج إلى الدوحة في رحلة تخللها ترانزيت في مطار أسوان؛ لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان.

الأهلي أفشة محمد هاني
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