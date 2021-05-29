رومانو: 3 وجهات محتملة لـ دوناروما

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين إن مينو رايولا، وكيل أعمال حارس المرمى جيانلويجي دوناروما، يعرض موكله على 3 أندية.

وكتب رومانو عبر تويتر "برشلونة سيقرر خلال أيام موقفه من دوناروما كفرصة لإبرام صفقة حرة، (حارس الفريق مارك أندريه) تير شتيجن لا يمكن المساس به".

وواصل "رايولا يتواصل حاليا مع إدارة برشلونة، لكن أيضا باريس سان جيرمان ويوفنتوس. سباق مفتوح".

ورفض دوناروما (22 عاما) تمديد عقده مع ميلان ليصبح لاعبا حرا بدءا من 30 يونيو المقبل.

Barcelona will decide in the next days about Gigio Donnarumma deal as ‘free agent opportunity’, whether signing him or not - ter Stegen is untouchable. 🔴 🔵 #FCB More: Raiola is now in direct contact with Barça board... but also with Paris Saint-Germain and Juventus. Open race. https://t.co/BjhTjO6Jkq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2021

حامي عرين إيطاليا كان مطلوبا بشدة في أندية عديدة لكن ميلان تمسك به حتى الرمق الأخير.

وانضم دوناروما لشباب ميلان في 2013 وصعد للمشاركة مع الفريق الأول للنادي في موسم 2015-2016.

وشارك دوناروما مع ميلان في 251 مباراة وتوج بكأس السوبر الإيطالي موسم 2016-2017.

ودوناروما هو الحارس الأساسي لإيطاليا ويستعد للمشاركة في يورو 2020 التي تنطلق في 11 يونيو المقبل في 11 مدينة أوروبية منها روما عاصمة إيطاليا.

وتلعب إيطاليا المباراة الافتتاحية للبطولة في روما ضد تركيا.