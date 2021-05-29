رومانو: 3 وجهات محتملة لـ دوناروما

السبت، 29 مايو 2021 - 12:34

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - ميلان

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين إن مينو رايولا، وكيل أعمال حارس المرمى جيانلويجي دوناروما، يعرض موكله على 3 أندية.

وكتب رومانو عبر تويتر "برشلونة سيقرر خلال أيام موقفه من دوناروما كفرصة لإبرام صفقة حرة، (حارس الفريق مارك أندريه) تير شتيجن لا يمكن المساس به".

وواصل "رايولا يتواصل حاليا مع إدارة برشلونة، لكن أيضا باريس سان جيرمان ويوفنتوس. سباق مفتوح".

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ورفض دوناروما (22 عاما) تمديد عقده مع ميلان ليصبح لاعبا حرا بدءا من 30 يونيو المقبل.

حامي عرين إيطاليا كان مطلوبا بشدة في أندية عديدة لكن ميلان تمسك به حتى الرمق الأخير.

وانضم دوناروما لشباب ميلان في 2013 وصعد للمشاركة مع الفريق الأول للنادي في موسم 2015-2016.

وشارك دوناروما مع ميلان في 251 مباراة وتوج بكأس السوبر الإيطالي موسم 2016-2017.

ودوناروما هو الحارس الأساسي لإيطاليا ويستعد للمشاركة في يورو 2020 التي تنطلق في 11 يونيو المقبل في 11 مدينة أوروبية منها روما عاصمة إيطاليا.

وتلعب إيطاليا المباراة الافتتاحية للبطولة في روما ضد تركيا.

دوناروما برشلونة
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