موندو ديبورتيفو: أجويرو ينتظر قرار ميسي للانتقال لـ برشلونة

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي لم يتخذ قراره النهائي بعد بشأن الانتقال لبرشلونة.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي برشلونة

وذلك لأنه ينتظر قرار مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي، هل يستمر مع فريق بلاوجرانا أم يرحل.

وقالت تقارير إن أجويرو (32 عاما) بات قاب قوسين أو أدنى من اللعب لبرشلونة، وكذلك صرح مدربه بيب جوارديولا.

وكتبت موندو أن الاتفاق تم بالفعل بين برشلونة وأجويرو، وأن اللاعب قد يجري الكشف الطبي قبل السفر لبلده الأرجنتين للمشاركة في كوبا أمريكا الشهر المقبل.

لكن القرار النهائي متوقف على موقف ميسي (33 عاما).

ولم يقرر ميسي بعد مصيره، فعقده الحالي مع برشلونة ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وقالت شبكة بي إن سبورتس في وقت سابق إن ميسي قرر الاستمرار في برشلونة.

وأشارت موندو إلى أن أندية إنجليزية وكذلك يوفنتوس الإيطالي يترقبون موقف أجويرو أملا في الظفر بخدمات المهاجم.

لكن أولوية اللاعب هي برشلونة إذا استمر ميسي في قلعة كامب نو.

وسيرحل أجويرو عن سيتي بنهاية عقده في يونيو المقبل.

دافع عن ألوان سيتي 10 سنوات كاملة توج فيها بـ15 لقبا.

ويستعد أجويرو للمشاركة مع سيتي اليوم السبت ضد تشيلسي في نهائي مرتقب لدوري أبطال أوروبا.