مدرب الاسماعيلي: نحاول توسيع قاعدة اللاعبين بسبب الإجهاد

السبت، 29 مايو 2021 - 11:23

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

كشف حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي عن اتجاه الجهاز الفنى لتوسيع قاعدة من يعتمد عليهم من اللاعبين .

وقال حمد لـ FIlGoal.com: "نعتمد على 13 أو 14 لاعبا تقريبا ونحاول إضافه المزيد قدر المستطاع وذلك لمواجهة حالة الإجهاد المسيطرة على اللاعبين بسبب تتابع المباريات".

وتابع "الفريق خاض 10 مباريات فى شهر حتى الآن وهو أمر فوق طاقة لاعب كره القدم".

أخبار متعلقة
بسبب التعنت وخصم النقاط من الإسماعيلي.. طلب إحاطة لحل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بن يوسف: الإسماعيلي تغيّر 180% مع إيهاب جلال.. ويجب أن نقبل الأمر الواقع الإسماعيلي: الطرد أضر بنا أكثر من الزمالك.. منافسنا هو الأفضل على الإطلاق حاليا بنشرقي يُظهِر وجهيه.. الزمالك يعبر الإسماعيلي بصعوبة في كأس مصر

وأضاف "بالطبع الحزن مسيطر علينا بعد الخروج من كأس مصر حيث وضعنا هدفا وهو المنافسة حتى آخر وقت للفوز بتلك البطولة".

وخسر الإسماعيلي أمام الزمالك بهدف دون مقابل في دور الـ 16 من كأس مصر.

وواصل "هدفنا الأساسى حاليا هو ابتعاد الفريق عن مناطق الخطر فى جدول الدوري والتواجد فى مكان لائق باسم النادي وهو ما نعمل من أجله فى الوقت الحالي".

وأتم "تستعد حاليا لخوض لقاء بيراميدز يوم الأحد وبعدها سنحاول استغلال فتره توقف الدورى".

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، ويُخصم من الفريق 3 نقاط بنهاية الموسم.

الإسماعيلي حمد إبراهيم في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي راحة 48 ساعة.. وأشعة لـ هاني وأفشة 22 دقيقة | مصر
7 أشخاص حصدوا لقب دوري الأبطال كلاعب ومدرب.. وقائمة خاصة يسعى جوارديولا لها 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رومانو: 3 وجهات محتملة لـ دوناروما 45 دقيقة | ميركاتو
بين محرز ورياض وميندي.. الدول الإفريقية المتوجة بلقب دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
موندو ديبورتيفو: أجويرو ينتظر قرار ميسي للانتقال لـ برشلونة ساعة | ميركاتو
مدرب الاسماعيلي: نحاول توسيع قاعدة اللاعبين بسبب الإجهاد ساعة | الدوري المصري
رابع أكثر المتوجين.. لاعب الأهلي يعادل رباعيا معتزلا وقائد الزمالك السابق 2 ساعة | تقرير في الجول
سباليتي مديرا فنيا لـ نابولي 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 صنداونز يعتذر لـ الأهلي 3 سيرينو يوضح لـ في الجول سر صورته بقميص الأهلي عقب لقاء صنداونز 4 بعد تأهل الأهلي.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك