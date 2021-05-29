مدرب الاسماعيلي: نحاول توسيع قاعدة اللاعبين بسبب الإجهاد

كشف حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي عن اتجاه الجهاز الفنى لتوسيع قاعدة من يعتمد عليهم من اللاعبين .

وقال حمد لـ FIlGoal.com: "نعتمد على 13 أو 14 لاعبا تقريبا ونحاول إضافه المزيد قدر المستطاع وذلك لمواجهة حالة الإجهاد المسيطرة على اللاعبين بسبب تتابع المباريات".

وتابع "الفريق خاض 10 مباريات فى شهر حتى الآن وهو أمر فوق طاقة لاعب كره القدم".

وأضاف "بالطبع الحزن مسيطر علينا بعد الخروج من كأس مصر حيث وضعنا هدفا وهو المنافسة حتى آخر وقت للفوز بتلك البطولة".

وخسر الإسماعيلي أمام الزمالك بهدف دون مقابل في دور الـ 16 من كأس مصر.

وواصل "هدفنا الأساسى حاليا هو ابتعاد الفريق عن مناطق الخطر فى جدول الدوري والتواجد فى مكان لائق باسم النادي وهو ما نعمل من أجله فى الوقت الحالي".

وأتم "تستعد حاليا لخوض لقاء بيراميدز يوم الأحد وبعدها سنحاول استغلال فتره توقف الدورى".

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، ويُخصم من الفريق 3 نقاط بنهاية الموسم.