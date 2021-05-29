سباليتي مديرا فنيا لـ نابولي

السبت، 29 مايو 2021 - 11:08

كتب : FilGoal

لوسيانو سباليتي

أعلن نادي نابولي تعيين لوتشيانو سباليتي مديرا فنيا للفريق بدءا من الأول من يوليو المقبل.

يخلف سباليتي مواطنه جينارو جاتوزو على مقاعد تدريب البارتينوبي، ولم يتحدد بعد مدة العقد.

وعاد سباليتي للتدريب بعد غياب عامين، منذ أن رحل عن تدريب إنتر، إذ لم يتول تدريب أي فريق خلال الموسمين الماضيين.

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وكان نابولي قد أعلن الأسبوع الماضي رحيل جاتوزو من منصبه مباشرة عقب فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

جاتوزو بعد 48 ساعة تولى تدريب فيورنتينا ليبدأ نابولي مهمة البحث عن مدرب جديد.

ويمتلك سباليتي مسيرة طولية من التدريب منذ عام 1994، بدءا بتدريب إمبولي وسامبدوريا وفينتسيا وأودينيزي.

وفي 2005 قاد روما لمدة 4 مواسم حصد خلالها 3 ألقاب محلية، ثم تحول لتدريب زينيت سان بطرسبرج الروسي وفاز بـ 4 ألقاب.

وعاد لروما مجددا بين 2016 و2017 قاد خلالهما محمد صلاح بقميص الذئاب.

وفي 2017 تولى تدريب إنتر واستطاع إعادة النيراتزوري مرة أخرى لدوري أبطال أوروبا بعد غياب 8 سنوات لموسمين متتاليين.

التجربة الأخيرة بقميص إنتر خاض 90 مباراة فاز في 45 وتعادل في 26 وخسر 19.

يُذكر أن سباليتي كان سابقا من المدربين المرشحين لتدريب الأهلي، لكنه رفض.

لوتشيانو سباليتي نابولي الدوري الإيطالي
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