تشكيل تشيلسي المتوقع - ميندي وكانتي وفيرنر يواجهون سيتي

رغم تعرضهما لإصابة منذ أيام إلا أن الصحف الإنجليزية تتوقع ظهور إدوارد ميندي ونجولو كانتي في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

واختلفت الصحف في مركز وحيد هو الجناح الأيمن، هل يختار المدرب توماس توخيل أن يلعب حكيم زياش أم يعتمد على كريستيان بوليسيتش.

والتشكيل المتوقع لتشيلسي هو:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: أنتونيو روديجر - تياجو سيلفا - أندرياس كريستنسن

وسط الملعب: بن شيلويل - جورجينيو - نجولو كانتي - سيزار أزبيليكويتا

الهجوم: ميسون ماونت - تيمو فيرنر - حكيم زياش أو كريستيان بوليسيتش

وينطلق النهائي في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقله قناة beIN 1 Premium.

ويسعى تشيلسي لتتويجه الثاني باللقب بعدما اعتلى عرش أوروبا في 2012.

والنهائي هو الثالث لتشيلسي في دوري الأبطال بعدما خسر في 2008.