تشكيل سيتي المتوقع - فودين وجوندوجان أساسيان.. والقائد قد يجلس بديلا

السبت، 29 مايو 2021 - 10:30

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد إيفرتون - دي بروين

سيشارك إلكاي جوندوجان أساسيا في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت وفقا لما تتوقعه الصحف الإنجليزية، وذلك رغم تقرير مانشستر إيفيننج نيوز الذي زعم إصابة الألماني في مران الجمعة.

واختلفت الصحف، هل يبدأ القائد فرناندينيو المباراة أم يعتمد المدرب بيب جوارديولا على رودري في وسط الملعب؟

والتشكيل المتوقع لسيتي هو:

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حارس المرمى: إديرسون

الدفاع: أوليكساندر زينشينكو - روبن دياش - جون ستونز - كايل ووكر

وسط الملعب: برناردو سيلفا - إلكاي جوندوجان - فرناندينيو أو رودري

الهجوم: كيفن دي بروين - فيل فودين - رياض محرز

وينطلق النهائي في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقله قناة beIN 1 Premium.

ويخوض سيتي أول نهائي في تاريخه في دوري الأبطال.

بينما النهائي هو الثالث لمدربه جوارديولا الذي توج باللقب مع برشلونة في 2009 و2011.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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