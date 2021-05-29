مواعيد مباريات السبت 29 مايو 2021.. نهائي الأبطال وملحق الصعود في إنجلترا

السبت، 29 مايو 2021 - 10:10

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر سيتي

يسدل الستار اليوم السبت على موسم طويل من دوري أبطال أوروبا سينتهي بتتويج إنجليزي إما لمانشستر سيتي وإما لتشيلسي.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.

وفي الرابعة مساء ينطلق نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز بين برينتفورد وسوانزي سيتي وتنقله قناة beIN 3 Premium.

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وفي التاسعة مساء يلعب طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز وتنقل أون تايم سبورتس المواجهة.

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دوري أبطال أوروبا
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