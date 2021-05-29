إيدرسون.. صانع ألعاب جوارديولا بقفاز حارس مرمى

لم يبدأ إيدرسون الموسم الحالي مع مانشستر سيتي بأفضل شكل ممكن؛ لكنه اختتمه بالقفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي.

إيديرسون مورايش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

الحارس البرازيلي الذي كان أحد نقاط الضعف لمانشستر سيتي ببداية الموسم، تحول ليكون من نقاط قوة الفريق الفائز بالدوري.

FilGoal.com يحاور ماوري ليما مدرب حراس المرمى الذي يعمل ضمن الطاقم التدريبي لمنتخب البرازيل الأول، والذي يتولى تدريب إيدرسون رفقة كلاوديو تافاريل.

في البداية تحدث ليما عن مستوى إيدرسون في بداية الموسم، وقال: "لقد بدأ بشكل سيء بسبب الإصابات والتي تعرقل من مسيرة أي رياضي، لكنه عاد وتدرب كثيرا".

وتابع "فهو يعلم جيدا أن اللعب بمستوى مرتفع سيكون مفيدا له وللفريق أيضا لذلك كان يتدرب بقوة".

وأشاد ليما بمستواه "إيدرسون عمل بجد حتى قاد فريقه لنهائي دوري الأبطال، لأنه امتلك الإرادة والشجاعة ليحقق أحلامه".

وخلال 36 مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي تصدى إيدرسون لـ63 تسديدة بنسبة نجاح 75%.

نسبة ترتفع إلى 80% في دوري الأبطال بعدما تصدى لـ15 كرة من أصل 20 خلال 11 مباراة.

عدد التسديدات القليل الذي يواجه إيدرسون يعود بفضل ثنائية روبن دياش وجون ستونز الدفاعية التي لعبت أغلب مباريات سيتي هذا الموسم.

وعن هذه الثنائية الدفاعية وتأثيرها على إيدرسون يقول ليما: "أعتقد أنهما ساعدا إيدرسون، فحين تحصل على الحماية تؤدي بشكل أفضل، لكنك تواصل القتال أيضا وتُظهر إمكانياتك في الكرات التي تأتي إليك".

لكن إيدرسون لا يقوم بأدواره في حماية المرمى فقط وإنما يواصل مساعدة مانشستر سيتي في الوصول لمرمى المنافسين.

إذ أسهم إيدرسون وخلق لزملائه 5 مواقف للتسديد وموقفا للتسجيل إثر تمريراته خلال 36 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وكان إيدرسون قد خلق 5 مواقف للتسديد في موسم 2018-2019 لكن خلال 38 مباراة في الدوري.

هذا بجانب صناعته لهدف في الدوري الإنجليزي.

وحول هذه المهارة يشرح ليما "يستطيع تمرير الكرة بكلتا قدميه بدقة عالية بقوة، وتمريراته تجعل لاعبي فريقه يدخلون في صراعات فردية مع مدافعي الخصم".

وهذا ما حدث ضد باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

إذ أرسل إيدرسون تمريرة طولية لألكسندر زينشينكو جعلت سيتي يكسر ضغط باريس سان جيرمان ووضعت زميله الأوكراني في موقف 1 ضد 1، قبل أن تنتهي الكرة بهدف لرياض محرز.

ويعتمد بيب جوارديولا على إيدرسون في تنفيذ هذه اللعبة كثيرا ليبدو وكأنه أحد صناع لعب الفريق وليس حارس مرماه.

وواصل ليما "ما قدمه في الموسم جعله يستحق جائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي".

وبسؤاله عما إذا كان إيدرسون يستطيع اللعب في التشكيل الأساسي لمنتخب البرازيل على حساب أليسون بيكر حارس ليفربول، أجاب "لديه كل المقاومات ليكون أساسيا، لكن تيتي (المدير الفني للمنتخب) هو من يقرر من سيشارك في المباريات".

وحول الفارق بين إيدرسون وإدوارد ميندي، قال: "لقد انتقل الثنائي لفرقهم عن جدارة، يقدمون المساعدة دائما".

وأردف "لكني أُفضل إيدرسون بسبب أسلوب تصدياته بالإضافة لدقة تمريراته".

وأتم "ليفز الأفضل خلال اللقاء لأني أُفضل مشاهدة حراس المرمى يشاركون في اللعب لكني أرجو أن يكون إيدرسون".