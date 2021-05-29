نائب الزمالك: مستحقات اللاعبين تصرف الإثنين.. وهذا موقفنا من ساسي

السبت، 29 مايو 2021 - 00:23

كتب : FilGoal

محمد الإتربي نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك

كشف محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة الجديدة لإدارة نادي الزمالك عن موعد صرف مستحقات لاعبي الفرق الرياضية في النادي.

وقال الإتربي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نريد من جماهير الزمالك دعم فريقها. وجماهير الزمالك دائما ما دعمت ناديها. جئنا لمهمة 6 أشهر، وليس لدينا أي غرض انتخابي".

وأضاف "جئتا منذ 6 أيام فقط. حققنا بالفعل سيولة مالية، وأخطرنا الفريق والجهاز الفني بأنهم سيحصلوا على جزء من مستحقاتهم المتأخرة يوم الإثنين المقبل على الأكثر، لأن اللاعب حتى لو كان منتميا للنادي، لابد أن يكون مرتاحا نفسيا".

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وانتقل الإتربي للحديث عن تجديد عقد فرجاني ساسي نجم الفريق، فقال "بالنسبة لفرجاني ساسي، حصل بالفعل على مستحقاته يوم الخميس الماضي، وليس لدينا أي مشاكل معه.".

وأوضح "اللاعب سيسافر إلى تونس، وبعد العودة سنتفاوض معه، وإذا كان يريد الاستمرار معنا ولم يوقع لفريق آخر، وإذا كانت طلباته منطقية، فيشرفنا أن يتواجد معنا".

نائب رئيس الزمالك عاد للحديث عن نقطة الانتخابات، فقال "دعوني أشرح نقطة الانتخابات. لجنة الزمالك مكونة من 9 أعضاء. 3 تنفيذيين وهؤلاء لا يحق لهم الترشح للانتخابات، و6 آخرين أنا منهم يحق لنا الترشح".

وأتم "حين أقول لا نية للترشح فأنا أتحدث عن نفسي. جئت لمهمة أؤديها فقط بحكم انتمائي للنادي، ولكن لا أنوي الترشح تماما. هي مهمة مرهقة وشاقة لي بجانب عملي الأساسي كرئيس لبنك مصر، لكن مهمتنا هي تسهيل مهمة المجلس المقبل المنتخب".

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك محمد الإتربي
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