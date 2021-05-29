اسكواش - نور الشربيني تصل للقب 24 وتعادل رقم رنيم الوليلي

السبت، 29 مايو 2021 - 00:15

كتب : محمد سمير

نور الشربيني - 24 بطولة اسكواش دولية

نجحت نور الشربيني في تحقيق لقب بطولة الجونة لسيدات الاسكواش للمرة الأولى في تاريخها وعادلت رقم رنيم الوليلي كأكثر اللاعبات المصريات تتويجا بالبطولات.

وكانت نور الشربيني قد تغلبت على نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا في النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبذلك رفعت نور الشربيني رصيدها إلى 24 بطولة دولية منذ بداية مسيرتها في عالم الاسكواش.

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وكانت نور الشربيني قد حققت لقب بطولة العالم 4 مرات من قبل أخرهم نسخة الموسم الماضي والتي أقيمت أمام الأهرامات.

كما حققت نور الشربيني لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش مرتين من قبل عامي 2016 و 2018.

وكانت رنيم الوليلي قد اعتزلت اللعبة في يونيو من عام 2020 وهي المصنفة الأولى عالميا.

واعتزلت رنيم الوليلي رياضة الاسكواش كأكثر لاعبة مصرية تتويجا بالألقاب برصيد 24 لقبا.

ونجحت نور الشربيني بعد حصد لقب بطولة الجونة من معادلة رقم رنيم الوليلي.

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