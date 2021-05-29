اسكواش - نور الشربيني تصل للقب 24 وتعادل رقم رنيم الوليلي

نجحت نور الشربيني في تحقيق لقب بطولة الجونة لسيدات الاسكواش للمرة الأولى في تاريخها وعادلت رقم رنيم الوليلي كأكثر اللاعبات المصريات تتويجا بالبطولات.

وكانت نور الشربيني قد تغلبت على نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا في النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبذلك رفعت نور الشربيني رصيدها إلى 24 بطولة دولية منذ بداية مسيرتها في عالم الاسكواش.

بعد تتويجها ببطولة الجونة للاسكواش.🏆 نور الشربيني تحقق لقبها الدولي رقم 24 وتعادل رقم رنيم الوليلي كأكثر مصرية تتويجا بالبطولات الدولية👏🇪🇬 pic.twitter.com/iRacc9T5H7 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 28, 2021

وكانت نور الشربيني قد حققت لقب بطولة العالم 4 مرات من قبل أخرهم نسخة الموسم الماضي والتي أقيمت أمام الأهرامات.

كما حققت نور الشربيني لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش مرتين من قبل عامي 2016 و 2018.

وكانت رنيم الوليلي قد اعتزلت اللعبة في يونيو من عام 2020 وهي المصنفة الأولى عالميا.

واعتزلت رنيم الوليلي رياضة الاسكواش كأكثر لاعبة مصرية تتويجا بالألقاب برصيد 24 لقبا.

ونجحت نور الشربيني بعد حصد لقب بطولة الجونة من معادلة رقم رنيم الوليلي.