مؤتمر توخيل: نريد العودة من بورتو بدوري الأبطال.. وعدم ترشيحنا للقب لا يؤثر علينا

أكد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على جاهزية فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن حالة فريقه لن تتأثر حتى وإن لم يكن المرشح الأفضل للفوز بالبطولة.

ويلعب تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا السبت، على ملعب دراجاو في مدينة بورتو البرتغالية.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كنا في قمة التركيز يوم أمس وكان علينا ذلك لأننا خضعنا لحصة تدريبية خططية للغاية".

وتابع "لا أريد أن أتظاهر بأن هذا الأسبوع يعد بالأسبوع العادي لأنه ليس كذلك فالجميع يشعر بالاختلاف لكننا وصلنا (للنهائي) وبدأ العد التنازلي لمباراة كبيرة للغاية وربما تكون أكبر مباراة في أوروبا".

وتابع "هذا الأسبوع مثير للغاية ومتطلب على المستوى العقلي والجسدي لذلك نحن نريد أن نتعامل معه بالشكل الصحيح، لكن اليوم كان مريحا للغاية واستمتعنا ببعض الوقت الجميل في الفندق وقمنا بالاسترخاء والتنفس".

وواصل "توصلنا سويا وتشاركنا حبنا وشغفنا للعبة التي نحبها منذ أن كنا أطفال، كما أن التوتر يتصاعد بشكل طبيعي، لذلك لا نريد أن نصل للنهائي ونحن متحمسون بشكل زائد عن الحد أو غير متحمسين، فقط علينا أن نلعب بهدوء عندما نشعر بالتوتر".

واستمر "حين تكون متوترا فأفضل شيء هو الاعتراف بذلك الشعور، فقد لا تكون الشخص الوحيد، وربما المدرب يشعر بالتوتر أيضا، ويمكن استخدام هذا الأسلوب لتصل لأفضل مستوى لك، فأحيانا يكون الضغط بمثابة الدافع الكبير لك أو قد يكون بحقيبة ظهر ثقيلة؛ لذلك عليك الاعتراف به، والحديث قد يساعدنا لكن علينا أن نكون نحن لأننا مجموعة قوية ولدينا إيمان حقيقي بما نفعله".

وتطرق للحديث عن خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ضد بايرن ميونيخ حين كان مدربا لباريس سان جيرمان.

وقال: "الفريق مختلف والوضع الآن مختلف وإذا كنت لاعبا لم أكن لأُفضل أن يتحدث مدربي عن تجربته الشخصية في الموسم الماضي لأني لا أعتقد أن ذلك كان ليساعدني".

وأردف "لنستفيد من هذه التجربة (خسارة النهائي) ونستخدمها لنتطور، الخبرة شيء مهم في عالم التدريب، وبعد كل مباراة أكون أكثر ذكاءً لأن هذا ما أحتاجه".

وتابع "قطعنا شوطا طويلا ولعبنا 6 مباريات في دوري الأبطال بعدما خاض فرانك (لامبارد) دور المجموعات مع تشيلسي، ونشعر بالجوع لأننا لم نكتفِ بما حققناه، نريد أن نفعل الخطوة الأخير ونحن هنا لكي نفوز، وحتى إذا كنا لسنا المرشحين اللقب فهذا لن يغير شيئا (من طموحنا) لأننا نريد أن نعود من بورتو بالكأس".

وحول جاهزية إدوارد ميندي ونجولو كانتي للمشاركة في المباراة وضح "لدينا التشكيلة كاملة ولا توجد أي إصابات وأتمنى أن يستمر الوضع حتى بعد نهاية مران اليوم".

وكشف عن جاهزية فريقه لتسديد ركلات الترجيح إذا تم اللجوء إليها "حددت من سيسدد إذا لعبنا ركلات ترجيح، لكني لا أعرف من سيستمر على أرض الملعب حتى النهاية لكننا سنلعبها على قلب رجل واحد مهما حدث".

وأتم "نتدرب عليها دائما حين نخوض مباراة يمكنها أن تنتهي بركلات الترجيح".