رومانو: الاتفاق تم.. سيموني إنزاجي مدربا لـ إنتر حتى 2023

الجمعة، 28 مايو 2021 - 23:39

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي

يفصلنا فقط الإعلان الرسمي عن تعيين سيموني إنزاجي كمدير فني لـ إنتر الإيطالي.

وبحسب فابريتسيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فأن إنزاجي وقّع على عقود تدريب إنتر لخلافة أنطونيو كونتي.

وأوضح أن "الاتفاق تم بعقد يمتد حتى 2023".

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فيما أضاف "قرار أنطونيو كونتي الأخير حول مستقبله سوف يُعلن في الأيام القليلة المقبلة".

وكان لاتسيو قد اقترب من التجديد لـ لاتسيو، إلا أن قرار رحيل كونتي عن إنتر فتح الباب لتفاوض النيراتزوري مع إنزاجي.

ووفقا للتقارير فإن إنتر ميلان عرض عليه ضعف راتبه، أي ما يعني 4 ملايين يورو.

يذكر أن إنتر اتفق أمس الأربعاء مع مدربه أنطونيو كونتي على فسخ تعاقده بالتراضي بعد عامين قضاهما في قيادة الفريق توج خلالهما بلقب الدوري الإيطالي.

وقاد سيموني إنزاجي لاتسيو منذ عام 2016 كمدرب مؤقت ذلك قبل أن يتولى العقد لدائم.

وخلال تواجده مع الفريق خاض 242 مباراة في كل البطولات فاز خلالهم بلقب كأس إيطاليا في 2019 والسوبر الإيطالي في 2017 و2019.

إنتر لاتسيو سيموني إنزاجي
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