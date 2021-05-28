الاتحاد يثأر من أسوان ويستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية

استعاد الاتحاد السكندري الانتصارات بالتفوق على أسوان بهدفين دون مقابل في الجولة 25 من الدوري المصري على استاد أسوان.

سجل هدفا الاتحاد: عبد السميع إبراهيم "سيمو" ومحمد الصباحي

ورفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة وارتقى مركزين إلى المركز السابع، بينما توقف رصيد أسوان عند 24 نقطة في المركز الـ 15 بفارق 5 نقاط مراكز الهبوط.

وحقق الاتحاد الفوز الأول له في الدوري بعد 7 جولات شهدت 4 هزائم و3 تعادلات.

بينما تكبّد أسوان الخسارة الثالثة على أرضه منذ العودة للعب على ملعب أسوان، إذ فاز الفريق في 3 وخسر 3 من أصل 6 مباريات.

ورد الاتحاد على خسارة لقاء الدور الأول والتي خسرها من زهرة الجنوب بنتيجة 3-1 على استاد الإسكندرية.

التشكيل

قاد خالد قمر هجوم الاتحاد السكندري ومن خلفه عبد السميع إبراهيم ومحمد الصباحي.

فيما جلس عمار حمدي وفوزي الحناوي على مقاعد البدلاء.

في المقابل اعتمد علاء عبد العال على محمد أسامة أساسيا في خط الهجوم لأسوان.

وصف المباراة

مرت أول 30 دقيقة من عمر اللقاء دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

أول تهديد حقيقي كان بعرضية من الجهة اليمنى لأسوان تصل إلى القائد هيثم الفيل لكن رأسيته مرت بعيدة عن مرمى محمد صبحي، في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، أرسل محمود شبانة عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى محمد أسامة لكن رأسيته جاءت ضعيفة في يد الحارس.

وأجرى حسام حسن المدير الفني للاتحاد تغييرين لتنشيط الهجوم بنزول روماريو ويليامز وفوزي الحناوي بدلا من عبد الغني محمد وخالد قمر مع بداية الشوط الثاني.

في الدقيقة 50 نفذ عمرو الحلواني ركلة ثابتة وصلت إلى محمود شبانة لكن رأسية الأخير مرت بجوار القائم.

وبعد 3 دقائق رد الاتحاد بتسديدة من الجامايكي ويليامز لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 61 ابتسمت الشباك بهدف أول في اللقاء، من عبد السميع إبراهيم "سيمو" مستفيدا من كرة مروان عطية الطولية التي مرت من دفاعات أسوان فسدد مباشرة من فوق الحارس قبل وصوله له معلنا تقدم زعيم الثغر بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 76 سجل محمد الصباحي هدف تعزيز تقدم الضيوف من ركلة ثابتة مرت من تحت أقدام لاعبي أسوان وسكنت الشباك.

ولم يحتفل الصباحي بالهدف إذ سجله في فريقه السابق.

وقبل 3 دقائق من نهاية اللقاء كاد عمرو الحلواني أن يسجل هدفا من ركلة ثابتة لكن تصويبته مرت فوق العارضة مباشرة.

وحاول الحلواني مرة أخرى بعرضية لكن دفاع الاتحاد كان له بالمرصاد حاصدا 3 نقاط مهمة في مسيرته بالدوري.