استعدادا لليورو.. إيطاليا تسحق سان مارينو بسباعية

الجمعة، 28 مايو 2021 - 23:01

كتب : FilGoal

منتخب إيطاليا

فاز منتخب إيطاليا على نظيره سان مارينو بنتيجة 7-0، في المباراة الودية التي أٌقيمت اليوم على ملعب سردينيا أرينا في مدينة كالياري الإيطالية.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات منتخب إيطاليا للمشاركة في بطولة أوروبا "يورو 2020".

تقدم فيدريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 32، وبعد دقيقتين عاد جيانلوكا مانسيني وسجل الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم إيطاليا بهدفين.

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وفي الشوط الثاني، ماتيو بوليتانو الهدف الثالث في الدقيقة 49، وأتبعه أندريا بيلوتي بالرابع في الدقيقة 67، ثم أضاف ماتيو بيسينا الخامس في الدقيقة 75.

وعاد بوليتانو وسجل السادس في الدقيقة 77، واختتم بيسينا أهداف إيطاليا في الدقيقة 87.

وتتواجد إيطاليا في المجموعة الأولى مع منتخبات: تركيا وويلز وسويسرا.

وكان روبرتو مانسيني قد اختار 33 لاعبا في قائمة إيطاليا المبدئية للبطولة. (طالع التفاصيل)

وتبحث إيطاليا عن تحقيق بطولة أوروبا للمرة الثانية في تاريخها بعد الفوز بها عام 1968.

منتخب إيطاليا يورو 2020
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