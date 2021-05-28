مصدر من الاتحاد المغربي يكشف لـ في الجول حقيقة استدعاء حميد أحداد

كشف مصدر من الاتحاد المغربي لكرة القدم، حقيقة استدعاء حميد أحداد مهاجم نادي الزمالك.

وقال مصدر من الاتحاد المغربي لكرة القدم لـFilGoal.com: "استدعينا حميد أحداد من الزمالك بالفعل، لكن لمنتخب المحليين وليس المنتخب الأول".

وأضاف "منتخب المحليين يستعد لبطولة كأس العرب ومن حق المنتخبات أن تشارك في البطولة بلاعبيها المحترفين في الدوريات العربية".

المصدر أتم "حسين عموته مدرب المنتخب المحلي سيعلن القائمة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة".

كان نادي الزمالك قد أعلن تلقيه إخطارا من الاتحاد المغربي لكرة القدم، لاستدعاء حميد أحداد لاعب الفريق للمنتخب المغربي. (طالع التفاصيل)

حميد أحداد شارك هذا الموسم في 18 مباراة بمختلف البطولات. سجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري.