تايمز: يويفا يقرر إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض

الجمعة، 28 مايو 2021 - 21:45

كتب : FilGoal

ماركو رويس - بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي - دوري أبطال أوروبا

تايمز:

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلغاء الاعتماد على قاعدة الهدف خارج الأرض في البطولة القارية بعد شعور متزايد بأن القاعدة "عفا عليها الزمن".

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" الأمريكية فأن لجنة من يويفا قررت إلغاء تلك القاعدة، وتنتظر موافقة اللجنة التنفيذية للموافقة بشكل نهائي على هذه الخطوة.

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وتعمل القاعدة منذ 56 عاما، إذ تعني أن من سجل عدد أهداف أكبر خارج أرضه هو الفائز في مباريات الذهاب والإياب في حال انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل.

وأضاف التقرير أن جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق قد أوضح أن الاتحاد الأوروبي يرتكب خطأ كبير لأنه يجعل المباراة أقل إثارة.

فيما أشار التقرير إلى انتقاد أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق للقاعدة إذ قال: "قاعدة قديمة الآن ويجب تغييرها. لقد ناضلت من أجل ذلك لفترة طويلة".

الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا تفوق بورتو على يوفنتوس وتأهل لربع النهائي بفضل القاعدة بعدما فاز في البرتغال 2-1 وفي إيطاليا خسر 3-2.

بينما استفاد منها باريس سان جيرمان في تفوقه على بايرن ميونيخ في ربع النهائي بعد نهاية المباراتين بالتعادل 3-3.

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