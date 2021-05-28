في الدرجة الثانية - استقالة ياسر الكناني من تدريب طنطا

أعلن ياسر الكناني عن استقالته من تدريب طنطا.

وقال الكناني لـ FilGoal.com: "تقدمت باستقالتي للإدارة بعد الهزيمة أمام زد".

وأكد: "رحيلي قرار نهائي".

وخسر طنطا أمام مضيفه زد بهدفين مقابل هدف واحد اليوم الجمعة.

وكان الكناني قد تولى تدريب طنطا خلفا لـ حسن موسى الذي خلف علاء صابر الذي عوض رضا عبد العال الذي بدأ الموسم كمدرب لـ طنطا.

ويعيش طنطا وضعا كارثيا باحتلاله المركز 16 –الأخير- في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية برصيد 21 نقطة.

وهبط طنطا من الدوري الممتاز الموسم الماضي، ويواجه خطر هبوط جديد للدرجة الثالثة.