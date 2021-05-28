الحرب تشتعل بين كومان ولابورتا.. "أنا بخير.. لا تُصدقوا ما تسمعونه"

الجمعة، 28 مايو 2021 - 21:06

كتب : FilGoal

رونالد كومان مدرب برشلونة

نفى رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، الأنباء التي ترددت عن تعرضه لمتاعب صحية.

ونشر كومان صورة له عبر حسابه في تويتر علق عليها:

"لا تصدقوا أي شيء تسمعونه. أنا بخير صحيا، وهذا كل ما يهم في الحياة".

كما صرح وكيله روب يانسن: "هذه المزاعم هراء بالكامل. لا يحق لرئيس نادٍ قول شيء مماثل على الإطلاق، هذا اختراق للخصوصية".

وتابع: "رونالد خضع فقط لقياس ضغط الدم، فقد تعرض لقسطرة بالقلب في وقتٍ سابق، ويتم مراقبته بشكل دورري من وقت لآخر، هذا كل ما في الأمر".

ماذا حدث؟

شبكة "فوكس سبورتس" ذكرت أمس الخميس أن كومان اضطر إلى التوجه لإحدى مستشفيات برشلونة بسبب نوبة قلق.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل تحدث جوان لابورتا رئيس برشلونة عن الأمر خلال مؤتمره الصحفي صباح اليوم الجمعة.

وقال لابورتا: "كومان لديه عقد ممتد معنا وهذا لن يجعله يتسرع في اتخاذ أي قرار".

وواصل رئيس برشلونة: "تحدثنا بهدوء معه، لكنه اضطر بعدها للذهاب إلى المستشفى للخضوع لفحص روتيني، لقد أثار الذعر في نفوسنا لأننا نعرف أنه عانى من أزمة قلبية قبل عام".

وأتم: "سنجلس مع كومان الأسبوع المقبل ونقرر بعد النظر لكل الجوانب".

واعترف لابورتا في حديثه أنه أخبر كومان بأنه ليس مدربه المفضل لشغل المنصب الموسم المقبل، لكنه سيواصل مهمته لو لم يتم العثور على بديل له.

وأثارت تلك التصريحات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحالة الصحية لـ كومان، استياءً في أوساط المدرب الهولندي المتمسك بوظيفته.

وعانى كومان من أزمة قلبية في السابق، لكن كان ذلك أثناء تدريبه منتخب هولندا قبل أن يتحوّل لتدريب برشلونة.

وعانى كومان من نزيف مفاجئ من الأنف خلال أحد المؤتمرات الصحفية هذا الموسم دون أن يُكشَف عن السبب أو التشخيص.

كومان برشلونة في إسبانيا
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