منتخب المغرب يستدعي حميد أحداد

تلقى حميد أحداد مهاجم الزمالك استدعاءً لانضمام لمعسكر المنتخب المغربي.

وقال النادي عبر الموقع الرسمي أن الاستدعاء تمهيدا للانضمام لمعسكر المنتخب في الفترة بين 3 وحتى 11 يونيو المقبل.

ويغيب أحداد عن معسكر الزمالك الحالي استعدادا لمواجهة الجونة المقررة إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة رقم 25 من بطولة الدوري.

ولم يرتد أحداد من قبل قميص المنتخب في أي مباراة رسمية.

وشارك أحداد في 18 مباراة الموسم الجاري بقميص الزمالك سجل 3 وصنع 3.

وكان المنتخب المغربي قد أعلن انضمام أشرف بنشرقي أمس في قائمة أسود الأطلس.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهتي غينيا وبوركينا فاسو وديا.

ويغيب بدر بانون عن قائمة أسود الأطلس إذ أوضح وحيد خليلوزيتش المدير الفني سبب عدم استدعاء بانون لمنتخب المغرب "يفتقد لبعض الجزئيات البسيطة". (طالع التفاصيل)