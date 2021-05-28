الزمالك يهنئ الأهلي بعد تتويجه بالسوبر الإفريقي

تقدّم نادي الزمالك برسالة تهنئة إلى نظيره الأهلي عقب تتويج الأخير بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي:

"يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب بالتهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.

ويؤكد نادي الزمالك علاقته الطيبة بجميع الأندية المصرية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتمثيل مصر في جميع المسابقات والبطولات القارية".

وفاز الأهلي على نهضة بركان بهدفين دون رد في نهائي كأس السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ورفع الأهلي رصيد الأندية المصرية في البطولة إلى 11 وهو تعزيز للرقم القياسي.

كما وصل الأهلي بألقابه في كأس السوبر الإفريقي إلى 7، وبات بيتسو موسيماني ثاني مدرب يحصد اللقب مع فريقين مختلفين بعد فوزي البنزرتي وباتريس كارتيرون.