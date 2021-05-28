مباشر في الدوري - أسوان (0) (0) الاتحاد.. أول فرص اللقاء الحقيقية

الجمعة، 28 مايو 2021 - 20:35

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أسوان والاتحاد السكندري في الجولة 25 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 45+2: عرضية من محمود شبانة من الجهة اليمنى إلى أحمد أسامة مهاجم أسوان لكن ضعيفة في يد الحارس.

ق 38: عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى هيثم الفيل قائد أسوان لكن رأسيته تمر بعيدة عن مرمى الاتحاد.

مرور نصف ساعة دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

بداية اللقاء

الاتحاد السكندري أسوان في الدوري
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