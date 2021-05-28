مباشر في الدوري - أسوان (0) (0) الاتحاد.. أول فرص اللقاء الحقيقية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أسوان والاتحاد السكندري في الجولة 25 من الدوري المصري.

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ق 45+2: عرضية من محمود شبانة من الجهة اليمنى إلى أحمد أسامة مهاجم أسوان لكن ضعيفة في يد الحارس.

ق 38: عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى هيثم الفيل قائد أسوان لكن رأسيته تمر بعيدة عن مرمى الاتحاد.

مرور نصف ساعة دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

بداية اللقاء