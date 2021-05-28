انتهت في الدوري - أسوان (0) (2) الاتحاد.. فوز مهم لزعيم الثغر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أسوان والاتحاد السكندري في الجولة 25 من الدوري المصري.

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انتهت

ق 87: عمرو الحلواني يهدر فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق من ركلة ثابتة مرت من فوق العارضة.

ق 76:: جووول ثاني للاتحاد.. محمد الصباحي يسجل من ركلة ثابتة ويرفض الاحتفال بهدفه أمام فريق السابق.

ق 61: مروان عطية يمرر كرة طولية تمر من دفاعات أسوان لتصل إلى عبد السميع إبراهيم "سيمو" مسجلا الهدف الأول من فوق الحارس "لوب".

ق 53: تسديدة من روماريو ويليامز تمر بجوار القائم الأيسر لحارس أسوان.

ق 50: ركلة ثابتة من عمرو الحلواني تصل إلى محمود شبانة داخل منطقة الست ياردات لكن رأسيته تمر بجوار القائم.

ق 46: تغييران في بداية الشوط الثاني بنزول روماريو ويليامز وفوزي الحناوي، بدلا من عبد الغني محمد وخالد قمر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: عرضية من محمود شبانة من الجهة اليمنى إلى أحمد أسامة مهاجم أسوان لكن ضعيفة في يد الحارس.

ق 38: عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى هيثم الفيل قائد أسوان لكن رأسيته تمر بعيدة عن مرمى الاتحاد.

مرور نصف ساعة دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

بداية اللقاء