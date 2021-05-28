انتهت في الدوري - أسوان (0) (2) الاتحاد.. فوز مهم لزعيم الثغر

الجمعة، 28 مايو 2021 - 20:35

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أسوان والاتحاد السكندري في الجولة 25 من الدوري المصري.

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انتهت

ق 87: عمرو الحلواني يهدر فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق من ركلة ثابتة مرت من فوق العارضة.

ق 76:: جووول ثاني للاتحاد.. محمد الصباحي يسجل من ركلة ثابتة ويرفض الاحتفال بهدفه أمام فريق السابق.

ق 61: مروان عطية يمرر كرة طولية تمر من دفاعات أسوان لتصل إلى عبد السميع إبراهيم "سيمو" مسجلا الهدف الأول من فوق الحارس "لوب".

ق 53: تسديدة من روماريو ويليامز تمر بجوار القائم الأيسر لحارس أسوان.

ق 50: ركلة ثابتة من عمرو الحلواني تصل إلى محمود شبانة داخل منطقة الست ياردات لكن رأسيته تمر بجوار القائم.

ق 46: تغييران في بداية الشوط الثاني بنزول روماريو ويليامز وفوزي الحناوي، بدلا من عبد الغني محمد وخالد قمر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: عرضية من محمود شبانة من الجهة اليمنى إلى أحمد أسامة مهاجم أسوان لكن ضعيفة في يد الحارس.

ق 38: عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى هيثم الفيل قائد أسوان لكن رأسيته تمر بعيدة عن مرمى الاتحاد.

مرور نصف ساعة دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

بداية اللقاء

الاتحاد السكندري أسوان في الدوري
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