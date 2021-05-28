بسبب التعنت وخصم النقاط من الإسماعيلي.. طلب إحاطة لحل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة

الجمعة، 28 مايو 2021 - 20:02

كتب : ياسر الشريف

بينسون شيلونجو - الإسماعيلي - الصورة من الحساب الرسمي للإسماعيلي

أصدر مكتب النائب أحمد عثمان عضو محلس النواب، بيانا جاء فيه أنه سيتم تقديم طلب إحاطة موجه بالبرلمان ضد اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري.

وسيأتي طلب الإحاطة بسبب تعنت اللجنة –حسب البيان- في التعامل مع الإسماعيلي وخصم النقاط قبل نهاية الموسم، في الوقت الذي يتم فيه التفاوض بين النادي الإ ونادي النجوم حول طريقة دفع الغرامه وجدولتها.

وأضاف البيان بأن ما يحدث من اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة مع النادي الإسماعيلي تحديدا، مخالف تماما لقرارات مماثلة تمت من قبل مع أنديه أخرى، وتم خصم النقاط في نهاية الدوري، بالإضافة إلى أن الاسماعيلي تقدم باستئناف ضد قرار خصم النقاط في المحكمة الدولية الرياضية وسيتم البت فيه خلال أيام.

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وأكد البيان أن النائب أحمد عثمان قد اجتمع من قبل مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن يكون الخصم في نهاية الدوري لحين انتهاء التفاوض مع نادي النجوم ومتابعة نتيجه الطعن على الحكم في المحكمة الدولية.

وأضاف أن النائب أحمد عثمان والهيئة البرلمانية سيتوجهون للدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسيتم أيضا تقديم شكوى رسمية ضد اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري، فيما يخص الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وضغط مباريات الإسماعيلي تحديدا دون أي مراعاة للوقت، فالإسماعيلي لعب يوم 24 مايو مع المقاصة ويوم 27 مع الزمالك، وله مباراه مع نادي بيرامدز يوم 30 مايو وهذه المباريات كلها على سبيل المثال في مدن مختلفة. في الوقت الذي تم فيه تأجيل مباراة لبيراميدز.

ويرى النائب في بيانه، بأن هذا ما يظهرالتعنت الواضح ضد الأنديه الشعبية، وعدم مراعاة ما تعانيه هذه الأندية من مشاكل ماليه وقلة الموارد، بخلاف أندية البترول والشركات والبنوك وغيره، وما تأثرت به الأندية الشعبية أيضا من توقف النشاط الرياضي في السنوات السابقة من خسائر شديدة تدفع ثمنها حتى اليوم.

وفي سياق متصل، ستقوم اللجنة البرلمانية بالاسماعيلية بالاجتماع بنواب البرلمان ولجنة الشباب والرياضة خلال الساعات القادمة للمطالبة بحل اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد، لتعنتها الواضح ضد الإسماعيلي والأندية الشعبية، وأن ردود أفعال اللجنة الأخيرة سيؤدي إلى إثارة الجماهير ضد الأندية الشعبية، دون أي مراعاة للظروف التي تواجهها هذه الأنديه في الوقت الحالي.

في الدوري الإسماعيلي
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