في الدرجة الثانية - انتصار بورتو وهزيمة الترسانة

عزز بورتو السويس صدارة ترتيب المجموعة الأولى للدرجة الثانية، فيما تلقى الترسانة هزيمة جديدة.

أقيمت اليوم الجمعة، مباريات الجولة الـ25 لمجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصري.

نتصر بورتو السويس على النجوم بهدفين دون رد، سجلهما حسين البدري وبلال خميس، ليرتفع رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الجدول.

وتعادل القناة مع كوكاكولا سلبيا، ليرتفع رصيد القناة إلى 37 نقطة في المركز الثاني، وارتفع رصيد كوكاكولا إلى 36 نقطة في المركزالخامس.

بينما تعثر الترسانة أمام سرس الليان بهدف دون رد ليرتفع رصيد سرس الليان إلى 26 نقطة، ويتوقف رصيد الشواكيش عند 36 نقطة في المركز الرابع.

وانتصر زد علي طنطا بهدفين مقابل هدف، سجل يوسف علي وأحمد جعفر لزد وسجل لطنطا أحمد محسن من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد زد إلى 32 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد طنطا عند 21 نقطة في المركز الأخير.

وانتصر الزرقا على بتروجت بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الزرقا إلى 27 نقطة.

وفاز السكة الحديد على النصر بهدفين مقابل هدف، لتتعطل صحوة طارق السيد مع النصر.

سجل للنصر أحمد حسين ثم تعادل البديل محمد ناجح، ثم سجل محمد ريعو هدف الفوز ليرتفع رصيد الفريق إلى 32 نقطة.

وتعادل جمهورية شبين مع المريخ سلبيا، فيما ستقام غدا مباراة الداخلية مع منتخب السويس، وفي حالة انتصار أي منهما سيحتل وصافة الجدول.