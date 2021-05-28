نقطة لا تفيد.. المصري ودجلة يهدران الفرصة ويكتفيان بالتعادل

أهدر المصري ووادي دجلة فرص تحقيق الفوز، ليكتفيان بتعادل مثير بينهما.

وتعادل المصري مع وادي دجلة بهدفين لكل فريق على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

سجل أحمد عاطف وأحمد سعيد هدفا وادي دجلة، فيما سجل سعيدو سيمبوريه، وأحمد شديد قناوي لـ المصري.

التعادل رفع رصيد المصري إلى 40 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 18 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير.

التشكيل

علي ماهر بدأ اللقاء بـ أحمد مسعود في حراسة المرمى بدلا من أحمد دعدور، فيما عاد عمرو موسى للدفاع بجاب أحمد شوشة على حساب إسلام صلاح.

وقاد أوستين أموتو الهجوم، فيما بدأ كازادي كاسينجو كجناح أيسر بدلا من أحمد رفعت الغائب للإيقاف.

في الجهة الأخرى، بدأ عبد الباقي جمال مدرب وادي دجلة المؤقت بعد إقالة مارسيلو سالاس المدرب السابق، بـ أحمد عاطف، وصلاح أمين، وحسام عرفات كثلاثي هجومي.

وصف المباراة

وادي دجلة بدأ سريعا جدا، وكان له الهدف الأول في الثانية الأربعين. أحمد عاطف قطع الكرة من أحمد شوشة وينفرد ويسجل الأول لوادي دجلة.

المصري بدأ دخول الأجواء مع الوقت، وكان له التعادل في الدقيقة العشرين. عرضية من محمد عنتر، يقابلها سعيدو سيمبوريه برأسية في مرمى عبد المنصف.

الهدف هو الأول لـ سعيدو سيمبوريه هذا الموسم.

متابعة دجلة استمرت بتبديل اضطراري في الدقيقة الـ29. إبراهيم ريعو شارك بدلا من خالد رضا المصاب.

فرص مهدرة

باقي أحداث الشوط شهدت فرص مهدرة للفريقين.

بينية إلى حسام عرفات الذي انفرد بمرمى المصري وسدد بجانب القائم في الدقيقة الـ31.

ورد المصري في الدقيقة الـ45 عن طريق محمد عنتر الذي انفرد وحاول مراوغة عبد المنصف، لكن الحارس المخضرم يقطع الكرة.

وكاد دجلة ينهي الشوط الأول بهدف ثان في الدقيقة الـ48 بعد عرضية من أحمد عاطف يخرجها شوشة بالكعب وتصل إلى حسام عرفات الذي يسدد على الطائر فوق المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

وادي دجلة بدأ الشوط الثاني مثل الأول. أحمد سعيد تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ53 بعد رجوع محمود بسيوني حكم اللقاء لتقنية الفيديو وملاحظة مخالفة ضد فريد شوقي.

أحمد سعيد سجل ركلة الجزاء بنفسه في المرمى، ليسجل الثاني لوادي دجلة.

وكاد المصري يتعادل في الدقيقة الـ57 بعد انطلاقة رائعة من عنتر ثم تبادل للكرة مع أوستين أموتو، وعنتر ترك الكرة إلى عمر كمال عبد الواحد الذي سدد، لكن الدفاع حولها إلى ركنية في اللحظة الأخيرة.

عبد الباقي محمد تدخل هنا وأجرى تبديلان في صفوف وادي دجلة بالدقيقة الـ61. شارك جورجينو وإبراهيم عايش بدلا من صلاح أمين ومحمد رضا.

عمر كمال سدد بقوة في الدقيقة الـ64، لكن محمد عبد المنصف تصدى لها، وأبعدها الدفاع.

أما علي ماهر، فاضطر لإجراء تبديلان في الدقيقة الـ65 بدخول إسلام صلاح وأحمد جمعة بدلا من أحمد شوشة وكازادي كاسينجو.

وكانت أخطر فرص المصري في الدقيقة الـ67. تمريرة من أموتو إلى عمر كمال الذي أرسل عرضية، مرت أمام رأس عنتر بغرابة.

تبديلان جديدان من علي ماهر في الدقيقة الـ70 بدخول الشاب زياد فرج بدلا من سعيدو سيمبوريه، وأحمد شديد قناوي بدلا من محمد عنتر.

زياد فرج سقط على حدود منطقة جزاء دجلة في لقطته الأولى، لتقطع الكرة وترتب بانفراد تام لدجلة عن طريق أحمد عاطف، لكنه سدد بجانب القائم.

عبد الباقي جمال تدخل هنا مجددا وشارك أحمد مجدي وكريم الدبيس بدلا من محمد عبد العاطي وبسام وليد في الدقيقة الـ73.

المصري أهدر مجددا في الدقيقة الـ78. ركنية نفذها أحمد شديد قناوي ووصلت إلى عمر كمال الذي استلم وسدد بجانب القائم بقليل.

إثارة الدقائق الأخيرة

تقنية الفيديو كانت حاضرة مجددا في الدقيقة الـ80 واحتسبت ركلة جزاء للمصري بعد لمسة يد على جورجينو.

عمر كمال عبد الواحد تقدم لركلة الجزاء، لكن عبد المنصف تصدى لها ببراعة.

ركلة الجزاء هي الثالثة المهدرة على التوالي لـ المصري في مباراتين وعن طريق ثلاثة لاعبين مختلفين.

في المقابل هي خامس ركلة جزاء يتصدى لها عبد المنصف (44 عاما) هذا الموسم.

آخر تبديلات المصري كانت في الدقيقة الـ88 بدخول محمد عبد اللطيف "جريندو" بدلا من كريم العراقي.

المصري لم يستسلم وكثف الضغط، فكان له التعادل في الدقيقة الـ90. عرضية من عمرو موسى مرت من الجميع، وتابعها أحمد شديد قناوية بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا التعادل.

لاعبو المصري ضغطوا مجددا في الوقت الضائع، لكن عبد المنصف ظل صامدا، لينتهي اللقاء بالتعادل.

التعادل رفع رصيد المصري إلى 40 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 18 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير.