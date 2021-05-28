سيرتدي الزي الملكي لـ5 مواسم.. ريال مدريد يعلن ضم ألابا

أعلن ريال مدريد عن ضم دافيد ألابا ظهير بايرن ميونيخ السابق في صفقة انتقال حر.

ديفيد ألابا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وسيمتد عقد ألابا مع النادي الملكي حتى عام 2026.

وسيتم تقديم ألابا في ملعب ريال مدريد، بعد انتهاء بطولة أوروبا "يورو 2020".

انتقال ألابا لريال مدريد يأتي بعد عدم توصله لاتفاق مع بايرن ميونيخ لتجديد تعاقده ليرحل عن الفريق الألماني مجانا.

ويعد ألابا (28 سنة) أولى صفقات ريال مدريد للموسم الجديد.

اللاعب الذي واجه ريال مدريد 7 مرات من قبل، سيدافع عن الفريق لمدة 5 مواسم مقبلة، من المتوقع أن يشارك خلالها في مركز قلب الدفاع لتعويض الرحيل المحتمل لسيرخيو راموس قائد الفريق الذي لم يجدد تعاقده حتى الآن.

وبدأ ألابا مسيرته مع كرة القدم في أكاديمية فريق أسبيرن النمساوي، قبل أن ينتقل لـ أوستريا فيينا عام 2002.

ولمدة 6 مواسم لعب ألابا لـ أوستريا فيينا وتدرج بين فرق الناشئين والرديف؛ حتى شد الرحال لـ بايرن ميونيخ عام 2009.

مع بايرن، بدأ ألابا في صفوف فريق دون 19 عاما، قبل يتم تصعيده للفريق الرديف عام 2010، ليستمر لـ6 أشهر وينتقل بعدها لفريق هوفينهايم على سبيل الإعارة في يناير 2011.

وبنهاية الموسم عاد ألابا من جديد ليتم تصعيده للفريق الأول.

ومنذ عام 2011 وحتى 2021، حظى ألابا بمسيرة رائعة رفقة بايرن ميونيخ.

حيث شارك في 431 مباراة ولعب في مراكز: قلب الدفاع والظهير الأيسر ووسط الملعب المدافع.

تنوع مراكز ألابا أتاح له تسجيل 33 هدفا وصناعة 55.

وعلى مستوى البطولات، فحدث ولا حرج.

10 ألقاب للدوري الألماني، و6 ألقاب لكأس ألمانيا و5 ألقاب لكأس السوبر الألماني ولقبين لكأس السوبر الأوروبي بالإضافة للقبين لكأس العالم للأندية.

ودوليا، مثل ألابا منتخب النمسا في 79 مباراة وسجل 14 هدفا.

كما شارك ألابا في بطولة أمم أوروبا عام 2016.